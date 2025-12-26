Natale a Torre del Greco: tutto pronto per i tre concerti di piazza Santa Croce

Fervono i preparativi a piazza Santa Croce, dove verrà allestito il palco che ospiterà i tre concerti gratuiti voluti dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e promossi grazie al lavoro dell’ufficio cultura del Comune (dirigente Gaetano Camarda).

Si tratta degli eventi di punta dell’ampio cartellone di iniziative realizzate per allietare le festività natalizie: si parte domani, sabato 27 dicembre, alle ore 20 con “Christmas Show” dei That’s Napoli.

Domenica 28, alle 19, sarà la volta dell’atteo show musicale di Serena Autieri. Infine, martedì 30 dicembre alle ore 21, spazio a Nostalgia 90, con gli artisti chiamati a portare gli spettatori indietro nel tempo attraverso alcune delle melodie che hanno fatto la storia della musica.

I concerti di piazza Santa Croce non sono però gli unici eventi previsti nella seconda parte delle manifestazioni pensate per le festività. Prosegue con successo anche “Itinerari religiosi natalizi”, la rassegna che propone momenti artistici nelle chiese di Torre del Greco: lunedì 29 dicembre la parrocchia dello Spirito Santo ospita l’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re” (ore 19.30). Il giorno seguente doppio momento: alla Madonna del Carmine (19.30) “Nascette lu Messia-L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello; alle 20.30 la chiesa del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo sarà invece lo scenario di “Al silenzio del mondo-Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione culturale Ghenearte, con Antonella Morea per la regia di Gigi Di Luca. Chiusura il 5 gennaio alle 19.30 alla basilica di Santa Croce con l’associazione Amici della musica che presenterà “Natale in musica”. La rassegna “Itinerari religiosi natalizi” nasce da un progetto firmato da Liborio D’Urzo.

Per i più piccoli, proseguono “La magia del Natale” nella villa comunale Ciaravolo (dalle 16 alle 20, con appuntamento raddoppiato dalle 10 alle 13 nei giorni festivi) e “Il Natale dei bambini) a Villa Macrina (dalle 10 alle 13). Nel parco di corso Vittorio Emanuele dal 27 al 30 dicembre previste “Le favole delle principesse”; da sabato 3 a lunedì 5 gennaio invece “Le favole della befana”; nella dimora di via Nazionale sabato 27 e domenica 28 dicembre “Eroi in festa”, con balli di gruppo, spettacoli di bolle giganti e un coinvolgente musical con supereroi e personaggi delle favole.

“Strade in festa”, nelle arterie del centro cittadino, prevede sabato 27 dicembre dalle 10 alle 13 “Note di strada”, spettacolo-concerto itinerante di pianoforte e violino su un carro musicale; dalle 17 alle 21 “Boomerang Orkestra”, orchestra composta da quindici artisti in un’esplosione di groove, improvvisazione e coinvolgimento. Doppio evento anche domenica 28: dalle 10 alle 13 “Street band Sound From Kelelé”, ritmi afro-brasiliani, cubani, moderni ed elettronici, con artisti che reinterpreteranno il ruolo delle percussioni mescolando linguaggi globali; dalle 17 alle 21 ensamble strumentali De Bellis, formazione con quintetto di ottoni e percussioni; quartetto di saxofoni, Marimba show duo con sax, dj-set e percussioni, trio fisarmonica-mandolino-chitarra e voce. Lunedì 29 dicembre dalle 17 alle 21 “Bianche presenze”, spettacolo itinerante con farfalle luminose su trampoli. Il programma di “Strade in festa” si chiuderà sabato 3 gennaio con “Il pianoforte gigante”, esibizione interattiva durante la quale gli artisti suonano e ballano su una tastiera di pianoforte a pavimento lunga diversi metri.

Infine, sabato 27 e domenica 28 dicembre dalle 18.30 alle 22 presepe vivente negli spazi della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo. Si replicherà dal 2 al 4 gennaio.

Tutte le iniziative della rassegna natalizia voluta dall’amministrazione comunale di Torre del Greco sono gratuiti e, per i casi previsti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.