Natale a Torre del Greco: successo per i primi due concerti a piazza Santa Croce

Pienone per le prime due serate di “Natale in piazza”, la rassegna di concerti gratuiti a piazza Santa Croce voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per allietare le festività e concedere momenti di svago e di qualità ai presenti. Un proposito centrato in pieno, vista l’ampia partecipazione agli appuntamenti di sabato 27 e domenica 28 dicembre, che hanno visto salire sul palco allestito di fronte alla basilica prima il gruppo That’s Napoli e poi Serena Autieri. Nella prima circostanza, lo spettacolo musicale corale ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli ha degnamente celebrato il Natale, fondendo la tradizione musicale partenopea con le più caratteristiche melodie delle feste. Serena Autieri invece, accompagnata da una nutrita ensemble di musicisti diretta da Enzo Campagnoli, ha saputo offrire una performance che ha unito la sua voce potente all’autentica napoletanità, insieme al fascino di alcuni classici della musica italiana e internazionale.

La risposta, in termini di presenze e consensi, è stata importante, con una piazza Santa Croce gremita e partecipe. Un’atmosfera che si punta a ripetere anche domani, martedì 30 dicembre, quando è in programma l’ultimo evento della rassegna “Natale in piazza”. Alle 21, infatti, è previsto lo show dei Nostalgia 90: si tratta di un viaggio nel tempo che mette insieme un dj set esplosivo con i grandi successi dell’ultimo decennio dello scorso secolo a vocalist, ballerine, performer, allestimenti a tema ed effetti speciali.

La rassegna di esibizioni in piazza Santa Croce non è l’unico momento programmato dall’amministrazione comunale di Torre del Greco per le feste: l’ampio cartellone, infatti, nei prossimi giorni, e fino a ridosso dell’Epifania, ha ancora in serbo diverse sorprese. Prosegue ad esempio “Itinerari religiosi natalizi” nelle chiese cittadine: domani, martedì 30 dicembre, alla Madonna del Carmine (19.30) c’è “Nascette lu Messia-L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello, mentre alle 20.30 la chiesa del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo sarà lo scenario di “Al silenzio del mondo-Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione culturale Ghenearte, con Antonella Morea per la regia di Gigi Di Luca. La chiusura del progetto, nato da un’idea di Liborio D’Urzo, è fissata il 5 gennaio alle 19.30, quando nella basilica di Santa Croce l’associazione Amici della musica presenterà “Natale in musica”.

Per i più piccoli, va avanti “La magia del Natale” nella villa comunale Ciaravolo (dalle 16 alle 20, con appuntamento raddoppiato dalle 10 alle 13 nei giorni festivi): il 30 dicembre nuovo momento con “Le favole delle principesse”, mentre da sabato 3 a lunedì 5 gennaio spazio a “Le favole della befana”.

Va avanti anche il programma di “Strade in festa”, che si chiude sabato 3 gennaio, dalle ore 17 alle ore 21, con “Il pianoforte gigante”, esibizione interattiva durante la quale gli artisti suonano e ballano su una tastiera di pianoforte a pavimento lunga diversi metri. Infine, dal 2 al 4 gennaio, dalle 18.30 alle 22, presepe vivente negli spazi della parrocchia di Santa Maria di Portosalvo.

Tutte le iniziative della rassegna natalizia voluta dall’amministrazione comunale di Torre del Greco sono gratuiti e, per i casi previsti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.