Nasce la GRANDE POMPEI – Presentazione venerdì 13 ottobre

13 ottobre 2023, nasce la Grande Pompei. Un parco diffuso di cui fanno parte le aree archeologiche di Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia e tutto il territorio circostante.

Un unico biglietto, valido per tre giorni, percorsi di visita integrati, navette gratuite per i visitatori, che collegano tutto il giorno i siti. Riaprono l’Antiquarium di Boscoreale, con una sala dedicata agli scavi in corso nella villa suburbana di Civita Giuliana e il carro cerimoniale rinvenutovi nel 2021, e le ville di Stabia; dopo il restauro delle coperture, la villa dei Misteri avrà un impianto di illuminazione, alimentato al 70% con tegole fotovoltaiche simili a quelle antiche.

Appuntamento per la stampa:

ore 16,30 visita alla Villa dei Misteri, restaurata e illuminata.

Ore 17,15 Seguirà trasferimento all’Auditorium di Boscoreale (con possibilità di utilizzo navetta A/R)

Ore 17,30 illustrazione del nuovo piano di fruizione e offerta di visite

Ore 19,00 Festa di inaugurazione con musica e aperitivo presso Villa Regina, in collaborazione con il Comune di Boscoreale