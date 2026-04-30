NASCE IL PRECIOUS SEA SUMMIT:

TORRE DEL GRECO CAPITALE DEI GIOIELLI DEL MARE

Su impulso di Assocoral, in collaborazione con Italian Exhibition Group e Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, il primo vertice orafo dedicato alle materie prime marine al via il 21 maggio 2026. Tra i partner istituzionali di primo piano: ICE, Confindustria Federorafi, Confcommercio Federpreziosi, D.OR.Campania e, a livello internazionale, CIBJO.

Torre del Greco (Napoli), 30 aprile 2026 – Valorizzare i territori, mettere in connessione le eccellenze produttive e promuovere il saper fare italiano nel mondo: con questo obiettivo Assocoral e Italian Exhibition Group (IEG), con la collaborazione del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, annunciano il lancio di Precious Sea Summit, il nuovo vertice dedicato alle materie organiche preziose di origine marina, in programma il 21 maggio 2026 a Torre del Greco. Un appuntamento che punta a far incontrare, su base annuale, gli stakeholder coinvolti non solo nella filiera del gioiello in corallo e del cammeo, ma di un universo più ampio che comprende madreperle, conchiglie e perle di ogni tipologia e provenienza.

Tracciabilità, tutela delle risorse marine, valorizzazione dei mestieri antichi sono tra le sfide della contemporaneità che la filiera deve affrontare. Raccogliendo l’esperienza di Italian Exhibition Group (IEG) / Vicenzaoro nel rafforzare il collegamento tra le filiere produttive territoriali e le piattaforme fieristiche internazionali, il Precious Sea Summit offre un ulteriore spazio di dialogo e confronto per individuare delle strategie condivise, coinvolgendo direttamente artigiani, aziende, designer, centri di ricerca, associazioni di settore, rappresentanti istituzionali. Un ecosistema che riflette la ricchezza e la complessità del Made in Italy, eccellenza nella quale si intrecciano innovazione, sostenibilità e tradizione.

“È per noi motivo di grande orgoglio ospitare, con cadenza annuale, un momento di confronto di alto livello su temi fondamentali come la sostenibilità dei materiali organici impiegati nel mondo della gioielleria – sono le parole di Vincenzo Aucella, presidente ASSOCORAL-. La collaborazione con Italian Exhibition Group permette di tracciare, sin dalla prima edizione, una visione chiara per il futuro del Summit: una vera e propria esperienza immersiva con al centro il patrimonio identitario straordinario di Torre del Greco. Storia, cultura e formazione di un territorio autentico, sospeso tra il mare e il Vesuvio, dove da secoli si tramandano saperi e tradizioni artigianali di eccellenza”.

“Abbiamo accolto prontamente la proposta di Assocoral di portare anche nel distretto torrese un momento di approfondimento delle tematiche che trovano eco internazionale a Vicenzaoro, nostro hub di riferimento per l’industria globale del gioiello – spiega Matteo Farsura, Global Exhibition Manager della divisione Jewellery & Fashion di IEG cui fa capo l’agenda delle manifestazioni B2B orafe internazionali Vicenzaoro, Oroarezzo, JGTD a Dubai, SIJE a Singapore -. Essere vicini ai distretti produttivi significa comprenderne le specificità, sostenerne l’evoluzione e amplificarne la voce sui mercati di tutto il mondo. Questa è la visione

che guida il nostro ruolo di piattaforma strategica, capace di promuovere la collaborazione tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, trovando la sua miglior sintesi in Vicenzaoro. Precious Sea Summit è un’ulteriore tappa della nostra Jewellery Agenda, dedicata alla valorizzazione delle filiere d’eccellenza italiane, con cui rafforziamo il presidio del mercato orafo con 25 appuntamenti nel 2026 tra fiere, iniziative internazionali ed eventi nei distretti”.

IDENTITÀ DI UN TERRITORIO, COMPETITIVITÀ GLOBALE

Precious Sea Summit nasce in un luogo simbolo della tradizione artigiana italiana, riconosciuto a livello internazionale. Come sottolinea Gaetano Cavalieri, presidente CIBJO, la Confederazione Mondiale della gioielleria che è main partner dell’evento: “Diamo valore a un segmento dell’eccellenza italiana, di oggetti preziosi e grande manifattura artigianale che si tramanda da secoli. Una tradizione di dedizione e applicazione quotidiana, in particolare per la lavorazione del corallo e del cammeo, per cui Torre del Greco è sempre stata un punto di riferimento su scala internazionale. Credo sia più che meritato portarla all’attenzione del settore tanto su scala nazionale quanto su scala internazionale quale esempio emblematico di come identità territoriale e competitività globale possano convivere e generare valore”.

UN PROGETTO CONDIVISO E ORIENTATO AL FUTURO

La collaborazione con realtà rappresentative del comparto garantisce a Precious Sea Summit un approccio autentico e radicato nel territorio, capace di tradurre le esigenze del settore in contenuti concreti e prospettive di sviluppo che guardano anche al ruolo centrale dei giovani e della trasmissione di un patrimonio unico di conoscenze alle nuove generazioni. L’iniziativa gode già, infatti, del patrocinio di Agenzia ICE, Confindustria Federorafi, Confcommercio Federpreziosi, D.OR.Campania, Federalberghi Costa del Vesuvio. È organizzato in sinergia con il Comune di Torre del Greco e la Banca di Credito Popolare che ospiterà nella sede di Palazzo Vallelonga la tavola rotonda moderata da Giovanni Micera, direttore della rivista di settore Preziosa Magazine, media partner assieme al jewellery magazine VO+. Nel programma anche la visita al Liceo Artistico “Francesco Degni”, ai laboratori e al Museo del Corallo.

“Siamo certi che ancora una volta i nostri professionisti e le nostre imprese sapranno mettere in vetrina il meglio del loro lavoro e l’indubbia capacità operativa che ci ha resi famosi a livello internazionale, dando spazio anche alla realtà di eccellenza dei percorsi formativi che offriamo ai giovani, per garantirne la continuità – chiosa il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ringraziando gli organizzatori e in particolare Italian Exhibition Group “che ha voluto così confermare le potenzialità delle aziende torresi, scegliendo la nostra città quale sede per ospitare questo annuale e prestigioso simposio”.