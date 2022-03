“Sono onorato e orgoglioso di poter giocare con la maglia del Napoli“. Alessandro Zanoli parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss e rivela le sue emozioni vissute in questa prima stagione in azzurro:

Spalletti ha sempre avuto dimostrazioni e parole di grande fiducia per te:

“Il mister è stato fondamentale nel mio percorso. Mi ha dato la possibilità di allenarmi con grandi campioni e mi ha dato sempre tanti consigli. Parla molto con me e tiene sempre alta l’attenzione. Gli devo tanto se sono qua“.

Che significa avere come omologo di ruolo Di Lorenzo?

“Giovanni è uno dei migliori difensori esterni in Europa. Per me guardarlo è fonte di grande ispirazione, cerco di trarre tanti insegnamenti da lui”.

“Devo molto anche a Giuntoli che per me è un secondo padre. Mi ha sempre voluto, ha curato la mia evoluzione ed è sempre stato al mio fianco”.

Hai legato molto con Juan Jesus:

“Sì è un fratello maggiore per me, stiamo spesso in compagnia, mi dà tanti consigli e la sua esperienza per me è fondamentale. Ma tutto il gruppo mi ha accolto benissimo e mi trovo in una rosa stupenda”.

Quale è il tuo ruolo naturale?

“Io posso giocare su entrambe le fasce ma prediligo la destra. Mi esprimo meglio anche per il mio piede naturale sulla fascia destra, però posso anche adattarmi dall’altro lato se c’è bisogno”.

“In ogni caso devo crescere tanto e ho moltissima voglia di migliorarmi. Il Napoli è un grandissimo Club e spero di potermi affermare in maglia azzurra.

Credete allo scudetto?

“Per noi sarebbe un sogno, come per tutta la città. Cercheremo di dare il massimo e poi vedremo dove possiamo arrivare...”