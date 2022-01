Napoli – Violano l’isolamento domiciliare: denunciati

Ieri mattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Carlo III una persona a bordo di un’auto che, dagli accertamenti effettuati, doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positiva al Covid-19 dal 10 gennaio 2022.

Per tale motivo l’uomo, un 61enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19.

Inoltre, nello stesso pomeriggio una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha controllato in via Ghisleri un uomo a bordo di un furgone, identificandolo per un 50enne napoletano con precedenti di polizia, ed hanno accertato che doveva trovarsi in isolamento domiciliare poiché positivo al Covid-19 dal 22 gennaio scorso. L’uomo è stato denunciato per violazione dell’isolamento obbligatorio per positività al Covid-19 e sanzionato poiché il veicolo su cui viaggiava era privo di copertura assicurativa.

Infine, gli operatori hanno invitato entrambi a raggiungere quanto prima la loro abitazione al fine di ripristinare il periodo di isolamento.