Napoli – Viola gli obblighi di sorveglianza, in manette 28enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne casertano, con precedenti di polizia, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nolana hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga con il chiaro intento di eludere il controllo ma è stato repentinamente raggiunto e bloccato.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che l’ uomo era sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 28.02.2025, della durata di 3 anni con obbligo di dimora nel comune di Genova nonché sottoposto all’obbligo di presentazione alla PG tutte le domeniche dalle ore 09.00 alle ore 12.00; prescrizioni che, difatti, aveva violato.