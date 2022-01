Napoli – Vigilia di capodanno: controlli “movida” a Chiaia, centro storico, Vomero e Quartieri Spagnoli

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, i poliziotti dei Commissariati San Ferdinando, Decumani, Vomero e Montecalvario, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Metropolitana, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nella zona dei cd. “baretti”, nel centro storico, nel quartiere Vomero e nei e Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 146 veicoli e identificate 747 persone, di cui 11 sanzionate per mancato uso dei dispositivi di protezione individuale e per consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico.

Gli operatori hanno controllato 56 esercizi commerciali sanzionandone due del centro storico, uno poiché un dipendente era privo della certificazione verde (c.d. green pass) e l’altro per non aver verificato che gli avventori ne fossero in possesso.