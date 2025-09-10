Napoli – Viale Gramsci, aggredisce personale dell’ANM: arrestato 53enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Gramsci per la segnalazione di un’aggressione ai danni di due controllori dipendenti della ditta ANM.

Nello specifico, il prevenuto, sprovvisto del titolo di viaggio, nel tentativo di fuggire al controllo da parte del personale ANM ha ferito al volto uno dei due con una borraccia termica colpendolo poi alla schiena con la valigia in suo possesso. L’uomo, allontanatosi in via Riviera di Chiaia, è stato inseguito dal personale ANM che, senza mai perderlo di vista, ha immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato San Ferdinando i quali, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il predetto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.