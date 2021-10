Napoli – Viaggia a bordo di uno scooter rubato, arrestato 22enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Masoni hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che procedeva a forte velocità in direzione Secondigliano.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale improvvisamente il conducente ha arrestato la marcia, scaraventato a terra il motociclo e si è dato alla fuga a piedi nel tentativo di eludere il controllo ma, non senza difficoltà, è stato bloccato; inoltre, gli operatori hanno accertato che lo scooter sul quale viaggiava l’uomo era stato rubato poco prima in via del Lavinaio.

V.O., 22enne napoletano, è stato arrestato per furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita.