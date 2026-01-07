MILINKOVIC SAVIC 6: incolpevole sul gran gol di Frese, intuisce il rigore perfetto di Orban. Per il resto poco impegnato. Impallinato
DI LORENZO 7: qualche patema di troppo quando il Verona trova il doppio vantaggio ma poi viene alzato in avanti e con un gran gol trova il pari. Spavaldo
RRAHMANI 6: il Verona trova due gol episodici, non ha colpe. Nessuna sbavatura. Incolpevole
BUONGIORNO 5,5: qualche errore di troppo, sul rigore viene ostacolato da Valentini. Non il solito gigante. Ingenuo
POLITANO 6: parte con il freno a mano tirato, poi quando Conte lo sposta più avanti incide di più mettendo diversi palloni pericolosi in area. Vivace
LOBOTKA 6: soffre un po’ il dinamismo dei mediani veronesi, alza il ritmo nel secondo tempo contribuendo a far salire la squadra. Diesel
MCTOMINAY 7: nel momento di difficoltà suona la carica siglando il gol dell’1-2. Anche un gol annullato e diverse situazioni pericolose. Trascinatore
GUTIERREZ 5,5: troppo compassato nelle giocate, spinge poco limitandosi al compitino. Scolastico (dal 55′ SPINAZZOLA 6,5: entra con grande verve, arriva sul fondo con facilità mettendo tanti cross velenosi. Grimaldello)
ELMAS 5,5: è sua la prima chance degli azzurri, poi col passare dei minuti cala finendo per partecipare poco alla manovra. Discontinuo (dal 62′ MARIANUCCI 6,5: l’assist man che non ti aspetti, suo il traversone per la rete di Di Lorenzo. Propositivo)
LANG 5,5: prova a sfondare ma a risultati alterni. Non riesce a rendersi troppo pericoloso. Fumoso (dal 76′ LUCCA 5,5: poco incisivo, sembra un.corpo estraneo in questa squadra. Pesce fuor d’acqua)
HOJLUND 6,5: dopo un primo tempo in ombra nella ripresa sale in cattedra. Dialoga bene con i compagni, fa salire la squadra. Il Var gli annulla un gol per fallo di mano. Combattente
