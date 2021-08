Napoli – Venezia: 2-0. Vittoria nel segno di Insigne ed Elmas, espulso Oshimen

Buona la prima di Spalletti al Diego Armando Maradona, gli azzurri, nonostante l’inferiorità numerica, battono il Venezia per 2-0 grazie alle reti di Insigne (62’ r.) ed Elmas al 73’. Partita condizionata da una decisione scellerata dell’arbitro Aureliano, che al 23’ del primo tempo espelle Oshimen per una semplice strattonata in area di rigore: il cartellino giallo poteva già essere considerata una punizione pesante. Dopo il rosso ad Oshimen il Napoli non riesce a trovare spazi e chiude i primi 45 minuti a reti bianche. Nella ripresa Spalletti allarga il gioco sulle fasce e grazie a due giocate dei terzini arrivano due rigori: il primo sbagliato da Insigne, mentre il secondo gonfia la rete. Il Napoli comanda il gioco, nonostante l’inferiorità numerica e trova il raddoppio grazie ad una giocata di Lozano, che libera Elmas, quest’ultimo bravo ad angolare un tiro imparabile. Vittoria meritata ed importante soprattutto per il morale.

Tabellino

Napoli- Venezia: 2-0 (pt 0-0)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (71′ Gaetano), Lobotka, Zielinski (35′ Elmas), Politano (71′ Lozano), Insigne (85′ Petagna) , Osimhen. A disp.Ospina, Marfella, Malcuit, Rrahmani, Palmiero, Zanoli, Jesus, Ounas,. All. Luciano Spalletti

Venezia: Maenpaa, Ebuehi (51′ Svoboda), Caldara, Ceccaroni, Molinaro, Fiordilino (64′ Tessmann), Peretz, Heymans, Di Mariano (64′ Sigurdsson), Forte, Johnsen. All. Paolo Zanetti

Arbitro: Aureliano di Bologna

Marcatori: 62′ L. Insigne, 73′ E. Elmas

Note: ammoniti Caldara, Heymans, Ebehi, Fabian, Tessmann