Napoli- Venezia: 2-0. Le pagelle: Insigne capitano coraggioso, Elmas diamante fine, KK un muro

Meret: 6,5. Chiamato più volte in causa nelle uscite alte, risponde bene. Nella ripresa compie un autentico miracolo su Forte, anche se in fuori gioco, ma il gesto tecnico rimane.

Di Loreno: 6,5. La sua giocata al 62’ è decisiva per il secondo calcio di rigore. Quando spinge crea diversi grattacapi alla difesa lagunare.

Koulibaly: 7. Impeccabile, perfetto, il vero fuoriclasse della difesa azzurra.

Manolas: 6,5. Mai seriamente impegnato dagli avanti lagunari, si distingue, specie nella ripresa, in fase di costruzione.

Mario Rui: 7. Rinato dopo la catastrofica stagione con Gattuso, decisivo in occasione del primo rigore.

Lobotka: 6. Sta bene fisicamente e si nota. Ancora non al centro del gioco, ma in crescita rispetto allo scorso anno.

Zielinski: sv. Si infortuna troppo presto.

Elmas: 7. Forse la mezzala più in forma della rosa di Spalletti. Una perla il gol del raddoppio.

Fabian Ruiz: 5,5. Manovra non ancora al top. Ma è un campione e va aspettato.

Politano: 5,5. L’inferiorità numerica lo penalizza particolarmente, non consentendogli di accentrarsi e tirare dal limite, come ci ha abituato nello scorso campionato.

Insigne: 7. Ci mette l’anima e realizza il rigore del vantaggio dopo averne sbagliato uno poco prima. Capitano coraggioso.

Oshimen: 4. Anche se l’espulsione può sembrare un tantino esagerata, lui deve calmarsi nelle reazioni, altrimenti rischierà di uscire spesso anzi tempo.