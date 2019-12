Napoli – Vendeva capi di abbigliamento contraffatti, arrestato senegalese 32enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso Umberto I alcuni stranieri intenti a vendere capi di abbigliamento contraffatti che, alla vista della volante, sono fuggiti lasciando parte della merce in strada.

Poco dopo, uno di questi è tornato sul posto per recuperare la merce ed ha iniziato ad aggredire e minacciare i poliziotti danneggiando anche la vettura di servizio.

L’uomo, Ibrahima Hane, 32enne senegalese con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento a beni della Pubblica Amministrazione, e denunciato inoltre per introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi e ricettazione.