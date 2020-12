Napoli – Vende abbigliamento nonostante il divieto, chiuso un negozio per cinque giorni

Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale in via Riviera di Chiaia accertando che il titolare, poco prima, aveva venduto 34 capi d’abbigliamento, tra cravatte e sciarpe, ad una persona appena uscita dal negozio.

I poliziotti hanno sanzionato entrambi per inottemperanza alle misure anti Covid-19: il gestore con la chiusura del locale per 5 giorni, ed il cliente perché trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo.