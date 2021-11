Napoli-Vasto: tenta di rubare uno scooter, arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Milano per la segnalazione di una persona che armeggiava su uno scooter in sosta.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno notato in prossimità del motoveicolo segnalato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di 18 cm.

A.S.A. 24enne somalo con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato furto aggravato.