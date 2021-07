Napoli – Varato il calendario: esordio contro il Venezia, Juventus alla terza giornata

Il Napoli affronterà il Venezia nella prima giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nella seconda giornata gli azzurri andranno a Marassi contro il Genoa.

Primo big match alla terza giornata: Napoli-Juventus al Maradona il 12 settembre dopo la sosta per la Nazionale.

Alla nona giornata c’è Roma-Napoli, alla 13esima Inter-Napoli e alla 14esima Napoli-Lazio.

Alla 16esima Napoli-Atalanta, mentre alla 18esima c’è Milan-Napoli. Sassuolo-Napoli sarà l’ultima d’andata, il 22 dicembre, prima della sosta natalizia,

Il calendario per il primo anno nella storia della Serie A non segue la solita formula di incontri allo specchio tra andata e ritorno, ma il girone di ritorno è risorteggiato secondo un canone asimmetrico. Per questo motivo, Juventus-Napoli si giocherà alla 20esima giornata, ovvero il giorno della Befana, il 6 gennaio 2022, alla ripresa del campionato.

Il Napoli chiuderà il campionato il 22 maggio 2022 in trasferta contro lo Spezia.