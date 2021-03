Napoli – Uomo trova pistola nel giardino di casa: sequestrata

Ieri pomeriggio un uomo si è presentato presso gli uffici del Commissariato San Paolo raccontando di aver rinvenuto una pistola nel giardino della sua abitazione in via Brigata Bologna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno sequestrato una pistola Walther P38 calibro 9 con matricola abrasa e priva di caricatore.

L’arma, che sarà sottoposta a rilievi tecnici, appare compatibile con quella utilizzata lunedì scorso per commettere un omicidio nello stesso quartiere Fuorigrotta.