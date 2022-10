Napoli – Uomo denunciato per minacce alla moglie, denunciato 41enne in possesso di arnesi atti allo scasso

San Pietro a Patierno: minaccia la moglie, arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno udito delle urla provenire da un’abitazione e, contestualmente, hanno notato un uomo, in evidente stato di agitazione, che inveiva contro una donna affacciata alla finestra di un appartamento al piano terra, tentando di entrarvi.

I poliziotti lo hanno bloccato e, una volta entrati in casa, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato di essere la moglie dell’uomo e che quest’ultimo l’aveva minacciata; inoltre, la donna ha precisato che già in precedenti occasioni il marito, dal quale si stava separando, l’aveva minacciata ed aggredita.

L’uomo, un 48enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Via Caracciolo: sorpreso con arnesi atti allo scasso. Denunciato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Caracciolo hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con a bordo due persone.

I poliziotti hanno trovato il passeggero, un 41enne napoletano con precedenti di polizia, in possesso di una busta contenente tre cacciaviti, un punteruolo, una chiave esagonale e una tronchese e lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Inoltre, al conducente sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata esibizione dei documenti di circolazione.