Napoli- Una denuncia al CTO per aggressione al personale sanitario, armi e droga al Pallonetto, un arresto a Garibaldi

Ospedale C.T.O.: aggredisce personale sanitario. Denunciata una donna dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato una 60enne napoletana per lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale C.T.O. per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un infermiere il quale ha riferito che una donna, che aveva accompagnato la figlia per una visita, dopo essersi introdotta nel triage, lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. Per tali motivi, la predetta è stata denunciata dal personale operante.

Stazione di Napoli Centrale: rapina una donna. Tratto in arresto un 57enne dalla Polizia di Stato.

Nella scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza per rapina, un 57enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, una pattuglia dell’Esercito Italiano, nei pressi della stazione di Napoli Centrale, ha notato il 57enne che, dopo essersi avvicinato ad una donna seduta nei pressi dell’area giochi situata nella piazza, approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato della borsa riposta al suo fianco. La donna, accortasi di quanto accaduto, è riuscita inizialmente a riprendere la borsa stringendola a sé, ma l’uomo, dopo averla strattonata, gliel’ha nuovamente sottratta, dandosi poi alla fuga.

In quei frangenti, gli agenti del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania, unitamente ai militari, hanno bloccato l’indagato, trovandolo in possesso di un taglierino metallico; inoltre, gli operatori hanno poi recuperato la borsa, di cui il soggetto in questione si era disfatto durante la fuga.

Per questi motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.

Pallonetto: rinvenute armi e droga dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato ha eseguito quattro perquisizioni domiciliari in abitazioni situate nella zona del Pallonetto Santa Lucia, quartiere noto per la sua complessità sociale e per il controllo di varie attività illecite.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando, durante le operazioni, hanno eseguito una scrupolosa ispezione delle aree comuni delle corti interne di alcuni stabili, dove sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi significativi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, è stato rinvenuto hashish, marijuana, cocaina e “tus”, una sostanza nota come “droga dello stupro” per un totale di 300 grammi, nonché materiale per il confezionamento.

Particolarmente rilevante è stato il ritrovamento, all’interno di un archivolto situato in prossimità di un giardino, caratterizzato da folta presenza di rifiuti ed accessibile tramite uno scantinato al piano interrato, raggiungibile liberamente dalla corte interna di uno degli edifici, di un fucile a pompa, marca Winchester, con matricola 12AZW30641, che si è rivelato essere un’arma rubata.

L’arma, insieme alle sostanze stupefacenti sequestrate, è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni rientrano nell’ambito di un più ampio piano di contrasto allo spaccio e alla criminalità nella zona, che negli ultimi mesi ha visto un’intensificazione dei controlli con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti.