Napoli – Un giovane denunciato per droga

Stanotte gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato alcuni uomini all’esterno di un garage in via Quattro Novembre e li hanno avvicinati.

I poliziotti, dopo averli identificati, hanno trovato uno di essi in possesso di 2 bustine di marijuana del peso complessivo di 3 grammi circa, di tre stecche di 4 grammi circa di hashish e della somma di 90 euro. S.S., napoletano di 29 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato un controllo all’interno del box in cui hanno rinvenuto, occultate nell’intercapedine di un muro, 10 bustine contenenti 12 grammi circa di marijuana, 18 stecche di hashish per il peso di 21 grammi circa, 100 euro e un bilancino che sono stati sequestrati.