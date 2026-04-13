Napoli – Un arresto per droga e controlli nei mercati illegali

Vasto: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini nigeriane, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Milano angolo vico Venezia, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto; tuttavia, gli stessi, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno interrotto l’iter criminoso, allontanandosi in direzioni opposte.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto in via Milano, trovandolo in possesso di 19 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi e di 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, si è allontanato in direzione Corso Garibaldi, facendo perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe.

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Nolana al fine di contrastare la presenza dei cc.dd. “mercati illegali”.

In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Poggioreale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e al personale dell’ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Diomede Marvasi, Nolana, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato la presenza di “mercati abusivi” ed hanno prelevato circa 20 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’ASIA, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area; inoltre, nel corso delle attività, gli operanti hanno identificato 15 persone, di cui 2 con precedenti di polizia e controllato 5 veicoli.