Napoli- Un arresto all’Arenaccia, controlli a tappeto al Vasto

Arenaccia: arrestato un uomo per evasione.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno controllato un uomo in via Ferdinando Manlio accertando che lo stesso, un 36enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.

Alto impatto nel quartiere Vasto.

Ieri gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia e personale della Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vasto in particolare nelle piazze Poderico e Santa Maria della Fede, in corso Garibaldi, Meridionale e Novara e nelle vie Firenze, Bologna e Parma.

Nel corso dell’attività sono state identificate 143 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, e controllati 71 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 458 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, guida senza patente e guida con patente scaduta.

Infine, gli operatori hanno rimosso 3 veicoli poiché trovati in stato di abbandono