Napoli – Un arresto al Vasto, controlli movida nel centro storico

Vasto: eseguito un provvedimento per la carcerazione.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato, presso un hotel di corso Novara, S.S., 34enne bulgaro, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 6 settembre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per ricettazione, commessa a San Ferdinando (RC) nel 2017.

Controlli “movida”.

Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico e ai Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli operatori, nelle vie Costantinopoli, Cisterna dell’Olio, San Giovanni Maggiore a Pignatelli e dei Tribunali, nelle piazze San Domenico Maggiore, Bellini, Miraglia ed in piazzetta Nilo, hanno identificato 35 persone mentre ai Quartieri Spagnoli hanno identificato 78 persone e controllato 5 esercizi commerciali.