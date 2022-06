Napoli – Un arresto al Rione Alto, controlli al Vasto e Piazza Garibaldi

Rione Alto: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Domenico Fontana hanno notato un uomo che stava parlando con alcune persone e che, alla vista della volante, si è allontanato frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico in direzione di via Palermo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato in via Vizioli trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 1415 euro.

P.M., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alto impatto in piazza Garibaldi, Porta Nolana e quartiere Vasto.

Ieri sera i poliziotti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia e i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto di Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli in piazza Garibaldi, Porta Nolana e nel quartiere Vasto.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 87 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e contesta una violazione del Codice della Strada per divieto di sosta.

Corso Garibaldi: aggredisce un uomo con un paio di forbici. Denunciato.

Ieri mattina gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati chiamati da alcuni passanti i quali hanno segnalato che, poco distante, vi era un uomo ferito.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva discusso con una persona che l’aveva colpito con un paio di forbici.

Gli operatori, grazie al supporto di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato l’aggressore in via Conforti dove lo hanno bloccato ed identificato per un 42enne algerino e lo hanno denunciato per lesioni aggravate.