Napoli – Un arresto al centro storico ed una denuncia a Scampia: in entrambi i casi sorpresi con la droga

Scampia: sorpreso con la droga. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via della Resistenza un uomo trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti circa 10 grammi di marijuana; pertanto lo stesso, un 17enne di Villaricca, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Centro storico: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in vico Giganti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi frettolosamente introducendosi in uno stabile.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 70 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto un contenitore contenente circa 5,2 grammi della stessa sostanza, 7 stecche di hashish del peso di circa 14 grammi, un bilancino di precisione ed una telecamera che inquadrava la pubblica via.

A.P., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti