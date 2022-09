Napoli – Un arresto a Scampia

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Scampia e nel rione Monterosa.

Nel corso dell’attività sono state identificate 207 persone, controllati 119 veicoli, di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 30 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo elevando sanzioni per un totale di 37.500 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Fratelli Cervi ed hanno rinvenuto una busta contenente 14 pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 767 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

L.I., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.