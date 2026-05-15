Napoli – Un arrestato e un denunciato alla Stazione Centrale

Proseguono i servizi straordinari di controllo presso la stazione di “Napoli Centrale” e nella piazza antistante.

In particolare, nei giorni scorsi, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi, nonché denunciato un 24enne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, hanno notato il 18enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto, trovandolo in possesso di 5 involucri di marijuana, di 65 euro e di un coltello a serramanico.

Nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno, altresì, controllato il 24enne, trovandolo in possesso di un coltello.