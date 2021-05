Napoli – Udinese 5-1, le pagelle: Fabian Ruiz sublime, Lozano, Zielinski e Di Lorenzo al top. Osimhen uragano

MERET 6: l’Udinese tira in porta una sola volta e viene bucato dal tiro imparabile di Okaka. Per il resto ordinaria amministrazione. Fulminato

DI LORENZO 7: ormai è in formato europeo. Asfalta la fascia travolgendo tutto e tutti. Gioca a trazione anteriore andando vicino al gol nel primo tempo, trova il tap in vincente del 4-1. Travolgente

MANOLAS 6,5: dà solidità alla difesa, rischia poco al cospetto di un Udinese poco pericolosa. Da un suo colpo di testa respinto da Musso nasce il gol di Di Lorenzo. Granitico

RRAHMANI 6,5: poco appariscente ma concreto ed efficace. Presidia la sua zona con attenzione e ottimo senso della posizione. Guardingo

HYSAJ 6: ha vita facile, accompagna la manovra con continuità. Nessuna sbavatura e partita ordinata. Diligente (dall’84’ MARIO RUI s.v.)

BAKAYOKO 6,5: arpiona diversi palloni a centrocampo, abile a trasformare l’azione da difensiva in offensiva. Stavolta si disimpegna bene anche negli appoggi. Piovra (dall’84’ DEMME s.v.)

FABIAN RUIZ 7,5: comanda il gioco in mediana, si muove molto trovando sempre la soluzione giusta. Sigla il 2-0 con una parabola splendida, giocate sempre di qualità. Sublime

LOZANO 7,5: ha ritrovato la forma dei tempi migliori. Quando parte palla al piede crea sempre scompiglio, intelligente nell’attaccare il difensore e rubare palla nell’azione che conclude con il gol del 3-1. Devastante (dal 76′ POLITANO s.v.)

ZIELINSKI 7,5: gioca sul velluto, col pallone fa quel che vuole. Sblocca il match ribadendo in rete una respinta di Musso, innesca Fabian Ruiz per il 2-0. Livello altissimo. Straordinario (dal 76′ ELMAS s.v.)

INSIGNE 7: ci prova in tutti i modi a partecipare alla festa azzurra. Prima colpisce la traversa con una bordata da fuori, poi nel finale trafigge Musso con un preciso destro molto angolato. Come sempre entra in tutte le azioni. Irriducibile

OSIMHEN 7: non segna ma mette a ferro e fuoco la retroguardia friulana. Propizia il gol di Zielinski lavorando un gran pallone, fa impressione quando porta a spasso i difensori e conclude alto nella ripresa. Esce per precauzione vista la diffida. Uragano (dal 71′ MERTENS 6: recupera in tempi record dal trauma alla caviglia, amministra il pallone a gara già in ghiaccio. Gestore)