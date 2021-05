Napoli- Udinese: 5-1. Festival del gol al Diego Armando Maradona: manita d’autore che lancia gli azzurri verso la Champions

Il Napoli batte l’Udinese per 5-1, grazie alle reti di Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne; di Okaka il gol della bandiera friulana. Partita senza storia, tra due squadre con motivazioni, tasso tecnico ed obiettivi diversi; troppo più forte e motivato il Napoli, al cospetto di un’Udinese, sebbene ordinata, ma venuta al Maradona senza la fame necessaria per portare a casa un risultato positivo. Ottima la prova collettiva offerta dall’undici di Gattuso, con Osimhen, nonostante abbia terminato la gara a secco di gol, vero protagonista della gara. La vittoria di oggi potrebbe essere decisiva per l’assalto alla Champions League: in caso di bottino non pieno della Juventus domani al Mapei Stadium, agli azzurri basterebbe 3 punti nelle prossime 2 gare.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (84′ Mario Rui), Fabian Ruiz, Bakayoko (84′ Demme), Lozano (76′ Politano), Zielinski (76′ Elmas), Insigne, Osimhen (70′ Mertens). A disp.Ospina, Contini, Labriola, Costanzo, Zedadka, D’Agostino, Petagna. All.Gennaro Gattuso

Udinese: Musso, Becao (55′ Ouwejan), Bonifazi, Zeegelaar (76′ Samir), Molina, Walace (55′ Forestieri), De Paul, Makengo, Stryger Larsen, Pereyra, Okaka (76′ Micin). All. Luca Gotti

Arbitro: Calvarese di Teramo

Marcatori: 28′ P. Zielinski, 31′ F. Ruiz, 41′ Okaka, 56′ H. Lozano, 66′ G. Di Lorenzo, 90’+1′ L. Insigne

Note: ammonito Bonifazi