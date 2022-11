Napoli – Udinese 3-2, le pagelle: Osimhen inarrestabile, Elmas scatenato. Kim distratto

MERET 6: reattivo sul colpo di tacco di Deulofeu nel primo tempo, non può nulla sulle reti friulane. Bravo nelle uscite con i piedi. Incolpevole

DI LORENZO 6: dorme sonno tranquilli in fase difensiva nel primo tempo, lascia molto spazio a Lozano restando più bloccato. Soffre un po’ nella ripresa. Diligente

KIM 5,5: nel primo tempo presidia bene la zona senza strafare. Cala nella ripresa non riuscendo a chiudere su Nestorovski, poi perde una brutta palla regalando il secondo gol ai friulani. Distratto

JUAN JESUS 6,5: Bene in impostazione e sulle palle alte, legge in anticipo le situazioni. Quando esce il Napoli concede le due reti all’Udinese. Attento (dal 60′ OSTIGARD 6: ingresso in campo a risultato acquisito, ma quando l’Udinese rientra in partita è prezioso soprattutto sulle palle alte. Roccia)

OLIVERA 6: si vede poco in fase di spinta, copre le spalle ad Elmas con attenzione ed applicazione. Ordinato (dal 45′ MARIO RUI 6: entra per dare maggiore qualità nelle sovrapposizioni ma finisce per dover abbassarsi ed arginare il ritorno dei friulani. Generoso)

ZIELINSKI 7: gioca sul velluto, disegna una parabola fantastica che si spegne nel sette. Quando si accende regala spettacolo. Artista (dal 66′ NDOMBELE s.v.)

LOBOTKA 7: in mediana spadroneggia, smista palla con velocità e visione di gioco. Alza il baricentro provando anche qualche incursione, spesso fermato fallosamente. Immenso

ANGUISSA 6,5: sempre nel vivo della manovra, ruba palla e riavvia le azioni a grande velocità. Ritmi alti e grande contributo in entrambe le fasi. Elettrico

LOZANO 6,5: attacca sempre la profondità creando apprensione alla difesa ospite. Suo l’assist per la rete di Zielinski, spina nel fianco costante. Velenoso (dal 60′ POLITANO 6: entra per gestire il vantaggio e dare man forte nelle ripartenze, si sacrifica molto nel momento di difficoltà azzurro. Non manca qualche strappo dei suoi. Pronto)

OSIMHEN 7,5: prende l’ascensore e di testa sblocca la gara. Lavora di tacco il pallone che arriverà sui piedi di Zielinski per il 2-0. Lotta su tutte le palle seminando il panico. Nove gol in campionato, chapeau. Inarrestabile

ELMAS 7,5: partita da incorniciare. Pennella il cross per il gol di Osimhen, poi si mette in proprio calando il tris con un azione travolgente. Sfiora anche la doppietta. Scatenato