Napoli – Udinese: 3-2. Il Napoli sa solo vincere: undicesima vittoria e primato blindato!

Il Napoli batte l’Udinese per 3-2, centrando l’undicesima vittoria consecutiva in campionato: di Osimhen, Zielinski ed Elmas le reti azzurre, di Nestorovski e Samardzic le marcature friulane della rimonta sfiorata. Parte bene il Napoli ed alla mezz’ora è già sul doppio vantaggio; nella ripresa meglio l’Udinese, ma il cinismo di Elmas porta la gara sul 3-0 al 58’. Finita? Per niente. Gli uomini di Sottil non smettono di giocare e trovano un uno-due micidiale che riapre una gara che sembrava chiusa già all’ora di gioco. Nel finale tanta confusione che consente a Spalletti di centrare l’undicesima vittoria consecutiva. In attesa delle gare di domani, il Napoli si porta a +11 su Milan e Lazio, che dovranno vedersela con Fiorentina e Lazio.

Tabellino

Napoli – Udinese: 3-2 (pt 2-0)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus (60′ Ostigard), Olivera (46′ Mario Rui), Anguissa, Lobotka, Zielinski (67′ Ndombele), Lozano (60′ Politano), Elmas, Osimhen. All. Spalletti

UDINESE: Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse, Ehizibue, Lovric, Walace (71′ Jajalo), Arslan (56′ Samardzic), Pereyra, Beto (71′ Nestorovski), Deulofeu (26′ Success). All. Sottil

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Marcatori: 15′ Osimhen, 31′ Zielinski, 58′ Elmas, 79′ Nestorovski, 82′ Samardzic

Note: ammoniti Juan Jesus, Walace, Ebosse, Pereyra, Mario Rui.