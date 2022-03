Napoli – Udinese: 2-1. Osimhen show! Vittoria in rimonta per gli azzurri che manda in estasi lo Stadio Maradona

Il Napoli batte l’Udinese in rimonta per 2-1: decisiva una doppietta di Osimhen, che nella ripresa, al 52° ed al 63 ° ribalta l’iniziale vantaggio di Deulofeu, in gol al 22°. Partita a due facce con i primi 45 minuti che hanno visto gli azzurri in grande difficoltà, con gli avanti ben imbrigliati da un’ottima Udinese, che al 22° trova il meritato vantaggio con un tiro dal limite di Deulofeu. Nella ripresa Spalletti cambia subito e manda in campo al 46° Mertens per Fabian Ruiz; a beneficiarne è il gioco offensivo del Napoli, con maggiori spazzi e più palle per Oshimen, che in 10 minuti, ribalta una gara decisiva per la lotta scudetto. Due ammonizioni pesanti in casa Napoli, con Osimhen e Rrahmani costretti a saltare la prossima gara di Bergamo.

Tabellino

Napoli-Udinese: 2-1 (pt 0-1)

NAPOLI:Ospina, Di Lorenzo (78′ Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (46′ Mertens) Politano (70′ Zielinski), Insigne (88′ Elmas), Osimhen. All. Spalletti

UDINESE: Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar, Molina (76′ Samardzic), Pereyra (88′ Jajalo), Walace, Makengo (76′ Soppy), Udogie, Beto (68′ Pussetto), Deulofeu. All. Cioffi

Arbitro: Fourneau di Roma

Marcatori: 22′ Deulofeu, 52′ V. Osimhen, 63′ V. Osimhen

Note: ammoniti Zeegelaar, Rrahmani, Osimhen. Espulso Pablo Marì all’82’