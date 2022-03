Napoli – Udinese 2-1, le pagelle: Osimhen devastante, con Mertens cambia la gara

OSPINA 6,5: difficile arrivare sul tiro molto angolato di Deulofeu, bravo sul colpo di testa di Mari. Per il resto non molto impegnato. Pronto

DI LORENZO 6,5: si propone spesso in sovrapposizione trovando molti varchi, soprattutto nella ripresa. Suo l’assist per il secondo gol di Osimhen. Ficcante (dal 79′ ZANOLI s.v.)

RRAHMANI 6: in difficoltà sulla fisicità e velocità di Beto, nella ripresa prende le misure e la sua prestazione sale di livello. Diesel

KOULIBALY 6,5: un po’ sorpreso sull’azione del gol friulano, poi si riscatta con chiusure importanti e poderose discese palla al piede. Possente

MARIO RUI 6,5: dopo un primo tempo in sordina nella ripresa sale in cattedra con tante sgroppate pericolose. Pennella la palla per la prima rete di Osimhen. Velenoso

ANGUISSA 6,5: abbina quantità e qualità alzando il baricentro della squadra nel momento clou. Si vede molto sia in costruzione che negli ultimi sedici metri. Jolly

LOBOTKA 6: come sempre tocca tanti palloni ma soffre la pressione bianconera nella prima frazione. Nella ripresa ha più spazi e ampiezza di campo. Dinamico

FABIAN RUIZ 5,5: molle sul gol di Deulofeu, poco ispirato nelle giocate. Spalletti lo toglie per dare maggiore peso offensivo agli azzurri. Imballato (dal 45′ MERTENS 7: con lui in campo cambia l’inerzia della gara. Conferisce maggiore peso in attacco e apre spazi importanti per i compagni. Vicinissimo al gol con un gran tiro al volo. Pimpante)

POLITANO 6,5: spina nel fianco costante nella difesa dell’Udinese, alimenta la catena con Di Lorenzo creando tanto. Cala un po’ alla distanza ma buona prestazione. Effervescente (dal 70′ ZIELINSKI 6: propizia il rosso di Pablo Mari, amministra palla e garantisce più equilibrio. Si mangia il tris nel finale. Prezioso)

OSIMHEN 8: altra gara da protagonista assoluto. Trascina il Napoli con una doppietta, implacabile di testa sul primo gol e opportunista sul secondo. Sigla anche il tris ma viene annullato per fuorigioco millimetrico. Devastante

INSIGNE 6: un grande stop e un bel tiro a giro nel primo tempo sono l’unico vero guizzo importante. Non una grande gara, gioca tanti palloni senza strafare. Compitino (dall’87’ ELMAS s.v.)