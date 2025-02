Napoli – Udinese 1-1, le pagelle: McTominay poderoso, Politano non molla mai. Male Juan Jesus, Lukaku e Anguissa. I cambi non incidono

MERET 6,5: compie due parate importanti nel primo tempo, sorpreso sul gol friulano ma il tiro era velenoso e angolato. Beffato

DI LORENZO 6: in fase di spinta non trova molti varchi, lavora tanto in ripiegamento dando una mano ai centrali. Sacrificato

RRAHMANI 6: tiene bene botta al cospetto di un cliente non semplice come Lucca. Nessuna sbavatura. Concreto

JUAN JESUS 5,5: autore di buone chiusure ma non lascia la palla a Meret ed avvia l’azione che porta al gol friulano. Sciagurato

MAZZOCCHI 5,5: molti errori in appoggio, fatica ad accompagnare la manovra. Lascia qualche buco alle sue spalle. Distratto

ANGUISSA 5: poco presente negli inserimenti, lascia anche qualche spazio di troppo in mezzo al campo. Irriconoscibile (dal 70′ RASPADORI 5: tocca pochissimi palloni, mai nel vivo della manovra offensiva. Ectoplasma)

LOBOTKA 5,5: soffre intensità e pressing alto dell’Udinese, fatica a trovare aperture e geometrie. Imbavagliato (dall’80’ GILMOUR s.v.)

MCTOMINAY 7: grandissimo primo tempo, con un gol e diverse occasioni create. Cala nella ripresa ma non molla mai. Poderoso

NERES 5,5: gran giocata per Politano al 23′, poi per il resto fatica a saltare l’uomo. Non il solito giocatore devastante che conosciamo. Statico (dall’87’ OKAFOR s.v.)

LUKAKU 5: pochi palloni giocabili, finisce per sparire tra le fitte maglie della difesa ospite. Isolato e poco nel vivo del gioco. Fantasma (dal 70′ SIMEONE 5,5: non ottiene molti palloni, fatica ad incidere. Opaco)

POLITANO 6,5: tra i più pericolosi nel primo tempo. Impegna Sava, pennella il cross per il gol del vantaggio. Non molla mai. Iperattivo (dal 70′ NGONGE 5: non incide, praticamente mai in partita. Abulico)