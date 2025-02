Napoli-Udinese: 1-1. A Mc Tominay risponde Ekkelenkamp: secondo pareggio consecutivo per gli azzurri

Finisce 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona il posticipo domenicale tra Napoli ed Udinese. Partita decisa nel primo tempo, con i padroni di casa che passano in vantaggio con Mc Tominay di testa su azione d’angolo al 37° ed i friulani che 3 minuti dopo, approfittando di una doppia indecisione della difesa azzurra (prima Juan Jesus che non lascia una palla a Meret e poi Mazzocchi che, per evitare un falla laterale regala la palla agli avversari) trovano il pareggio con Ekkelenkamp. Partita ben giocata da entrambe le squadre che, specie nella prima frazione, mettono in mostra un bel calcio. Nella ripresa l’Udinese rinuncia a giocare, mentre il Napoli, nonostante le sostituzioni, non riesce a trovare la giocata vincente.

Secondo stop consecutivo per gli uomini di Conte che, in attesa del posticipo di domani, restano in testa con 4 punti di vantaggio sull’Inter.

Tabellino

Napoli-Udinese 1-1 (primo tempo 1-1)

MARCATORI: 37′ McTominay (N), 40′ Ekkelenkamp (U).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa (71′ Raspadori), Lobotka (81′ Gilmour), McTominay; Politano (70′ Ngonge), Lukaku (71′ Simeone), Neres (87′ Okafor). All. Conte.

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet (81′ Ehizibue), Kamara; Atta (80′ Iker Bravo), Karlstrom, Lovric (70′ Payero), Ekkelenkamp (86′ Zarraga); Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

ARBITRO: Marinelli.

AMMONITI: Lucca (U).