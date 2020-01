Napoli – Ubriaco tenta di entrare in casa dove si erano barricati la moglie ed i figli: arrestato 44enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Onorato Fava dove hanno bloccato un uomo, in stato di alterazione alcolica, che stava tentando di entrare in casa dove si erano barricati la moglie ed i figli.

G.S., 44enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi.