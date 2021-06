Napoli – Ubriaco alla guida e in possesso di droga, denunciato 41enne insieme ad una donna

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ettore Bellini hanno fermato un’auto con due persone a bordo che zigzagava occupando l’altra corsia di marcia.

I poliziotti hanno sorpreso il conducente in stato di alterazione alcolica il quale, dopo essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato con il supporto di una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e trovato in possesso di due involucri di cocaina.

G.L., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minaccia, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, millantato credito, guida sotto l’influenza dell’alcool, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre la passeggera, una 28enne cubana irregolare sul territorio nazionale, è stata denunciata per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; infine, entrambi sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro poiché priva di copertura assicurativa.