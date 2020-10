Napoli – Trovato in possesso di un coltello, denunciato 41enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Nolana un uomo che, alla loro vista, ha svoltato repentinamente in vico Gabella della Farina per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di circa 11 cm; l’uomo, un 41enne napoletano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.