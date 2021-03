Napoli – Trovato in possesso di un coltello, denunciato 15enne

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare per via Comunale Acquarola, hanno fermato un giovane a bordo di uno scooter sprovvisto di casco, trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di circa 21 cm.

Il giovane, un 15enne napoletano, è stato denunciato per detenzione di armi od oggetti atti ad offendere e affidato ai genitori; inoltre, è stato sanzionato per guida senza patente, per guida senza casco protettivo e per inottemperanza alle misure anti-Covid 19 poiché fuori dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo; infine, il motoveicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.