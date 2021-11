Napoli – Trovato in possesso di materiale informatico. Denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato , durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria la Scala hanno notato un uomo con indosso uno zaino che, alla loro vista, è entrato all’interno di un terraneo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 3 tablet, 43 smartphone e 1545 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

A.I., 48enne pakistano con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione.