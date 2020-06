Napoli – Trovato in possesso di droga, in manette 42enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Gradini Cinesi un giovane che era appena uscito da un terraneo.

L’uomo è stato controllato e sanzionato amministrativamente poiché trovato in possesso di un involucro contenente marijuana.

Inoltre, nell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso una persona ed hanno rinvenuto 9 involucri per il peso complessivo di 16 grammi circa di marijuana, la somma di 115 euro, un bilancino e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Luigi Santagata, 42enne napoletano sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.