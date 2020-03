Napoli – Trovato in possesso di droga, in manette 26enne

Stanotte gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno notato in vico Tre Re a Toledo un uomo che stava uscendo da un’abitazione ma, alla vista della Polizia è subito rientrato. Gli agenti, insospettiti, hanno bussato alla porta e l’uomo ha aperto consegnando loro 1 kg. di marijuana sottovuoto, 20 grammi di cocaina e due giubbotti antiproiettile. Richard Ronald Agyen, 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.