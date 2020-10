Napoli – Trovato in possesso di droga, in manette 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arenaccia un uomo a bordo di uno scooter che ha consegnato un involucro ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di 3 grammi circa e di 60 euro mentre, presso l’abitazione, hanno rinvenuto numerosi pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 130 grammi.

L. B., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.