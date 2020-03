Napoli – Trovato in possesso di droga, in manette 25enne gambiano

Ieri pomeriggio una persona si è recata presso il commissariato Decumani per adempiere alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. cui è sottoposta dal settembre scorso per reati in materia di stupefacenti.

Mentre l’uomo si trovava all’interno dell’ufficio, gli agenti hanno avvertito un forte odore di marijuana e gli hanno chiesto di svuotare le tasche della giacca; in quel frangente l’uomo ha estratto un pacchetto di sigarette e si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in via San Giovanni in Porta rinvenendogli indosso la somma di 90 euro, mentre nel pacchetto di cui si era disfatto hanno scoperto 14 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 18 grammi; altri 23 grammi sono stati trovati nella sua abitazione di vico San Demetrio.

Jarre Dabou, 25enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.