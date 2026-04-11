Napoli – Trovato in possesso di droga, in carcere pregiudicato

Si comunica che nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, nel corso di attività per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto ad articolata attività di P.G. eseguendo perquisizioni domiciliari ex art. 103 D.P.R. 309/1990 presso due abitazioni e un box auto nella disponibilità di un soggetto pregiudicato del quartiere Scampia, avendo fondato motivo di ritenere che il medesimo detenesse un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti.

L’operazione di Polizia Giudiziaria, condotta dalla Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato Scampia, ha sortito esito positivo, in quanto nel corso delle attività sono stati rinvenuti e sequestrati circa 120 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della stessa sostanza.

In particolare, presso una delle due abitazioni nella disponibilità dell’arrestato, nascosto in un vano appositamente ricavato sotto un frigorifero, è stato trovato un plico in cellophane con all’interno circa 100 gr di cocaina, mentre in altre parti dell’immobile sono stati trovati bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, e pellicole per il confezionamento dello stupefacente.

All’interno del citato box auto, invece, sono stati rinvenuti e sequestrati altri 20 gr di cocaina e ulteriore materiale per il confezionamento.

Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione della competente A.G., l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale G. Salvia di Napoli Poggioreale.