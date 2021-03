Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato spacciatore

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Carbonara all’angolo con piazza Enrico De Nicola trovandolo in possesso di 10 involucri contenenti 2,2 grammi circa di marijuana.

G. G., 25enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.