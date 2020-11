Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato 36enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Michele Mignogna un uomo a bordo di un’auto in sosta che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 35 bustine contenenti 63 grammi circa di marijuana, di un involucro con 6,3 grammi circa di cocaina e di 920 euro.

G. T., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché circolava oltre l’orario consentito, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.