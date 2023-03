Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato 26enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Ignazio Ciaia, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di una banconota; i due, alla vista dei poliziotti, si sono allontanati velocemente.

Gli agenti hanno bloccato lo spacciatore in via Carriera Grande trovandolo in possesso di 9 involucri contenenti circa 23 grammi di hashish e 35 euro.

Un 26enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.