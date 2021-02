Napoli – Trovato in possesso di droga, fermato 19enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in piazza Nazionale un giovane a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di 5 bustine con circa 6 grammi di marijuana, di un involucro con circa 0,5 grammi di cocaina e di 60 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto presso la sua abitazione, occultate in un cassetto della cucina, altre 25 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di 30 grammi circa, 20 involucri con circa 6 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento della droga e 485 euro.

L’uomo, un 19enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione poiché il veicolo su cui viaggiava è intestato ad un napoletano con precedenti di polizia a cui sono intestati numerosi veicoli e, per tale motivo, hanno sottoposto il mezzo a sequestro.